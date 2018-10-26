В правительстве Амурской области появилось новое министерство

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт — РИА Новости. Новое министерство экономического развития и внешних связей создано в правительстве Амурской области, оно образовано путем слияния министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства и регионального минэкономразвития, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как говорится в сообщении, провести преобразование поручил губернатор области Василий Орлов, возглавила объединенное министерство Людмила Старкова.

"Благодаря объединению исчезло дублирование полномочий. Теперь минэкономразвития — единый мощный организм. На данный момент это самое крупное министерство даже не столько по численности, сколько по зоне ответственности",- цитирует пресс-служба Старкову.

В структуре нового министерства два первых заместителя: Оксана Кукшенева — курирует блок стратегии развития региона и налогов и Екатерина Киреева – отвечает за туризм и внешние связи. Еще три заместителя курируют энергетику, предпринимательство и инвестиции и сферу торговли и госзакупок.

Часть полномочий, к примеру, по оценке эффективности использования иностранной рабочей силы, после реорганизации переданы управлению занятости населения Амурской области.

Ранее Орлов сообщал, что в Приамурье пройдет реформа организационной системы исполнительных органов госвласти, сокращения коснутся кадровой службы, юристов и специалистов IT-сферы.

Еще в должности врио губернатора Орлов сообщал, что планирует оптимизировать структуру правительства Приамурья путем сокращения аппарата чиновников и, возможно, частичного перевода на аутсорсинг. В июне он заявлял, что "чиновниками должны остаться только те, кто действительно должен подписывать какие-то документы". Орлов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области 30 мая. Бывший руководитель региона Александр Козлов стал главой Минвостокразвития. 9 сентября Орлов победил на досрочных выборах губернатора Приамурья.