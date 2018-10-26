Десять хабаровских министров времен Шпорта продолжат работу в правительстве

ХАБАРОВСК, 26 окт — РИА Новости. Десять членов правительства экс-губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта получили назначения в правительстве нового губернатора Сергея Фургала, сообщается на сайте краевого правительства.

Фургал стал губернатором Хабаровского края по итогам выборов в сентябре, набрав почти 70% голосов избирателей. После его инаугурации прежнее правительство ушло в отставку, его члены получили приставку исполняющих обязанности.

Как следует из размещенной на сайте информации, от приставки и.о. избавились первый зампред председателя правительства края – министр финансов края Александр Кацуба, зампред председателя правительства – министр экономического развития края Виктор Калашников, зампред правительства — министр инвестиционного развития и предпринимательства Александр Чайка, министр строительства Александр Шабовта, министр культуры Александр Федосов, министр ЖКХ Дарий Тюрин, министр образования Алла Кузнецова, министр здравоохранения Александр Витько.

Свои посты также сохранили зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук и зампред председателя правительства края — руководитель представительства правительства Хабаровского края при правительстве РФ Максим Пешин.

"Действительно, Сергей Фургал подписал распоряжение, в соответствии с которым состоялся ряд назначений", — сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.

Ранее Фургал говорил, что намерен создать коалиционное правительство профессионалов. Претенденты должны пройти тестирование и представить программу развития.