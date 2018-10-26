Дума Чукотки согласовала кандидатуры двух первых замов губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Дума Чукотского автономного округа в пятницу согласовала кандидатуры двух первых заместителей губернатора округа Романа Копина, ими стали Алеся Калинова и Михаил Соболев, сообщает правительство региона.

"Предложение губернатора связано с реорганизацией структуры органов исполнительной власти… Первые две кандидатуры — Алеси Калиновой и Михаила Соболева, предложенные губернатором, поддержаны думой. Формирование правительства продолжается. Остальным кандидатам ещё предстоит пройти собеседования и согласование с депутатами думы", — сообщила врио руководителя аппарата губернатора и правительства округа Анжелика Медведева.

Алеся Калинова работает в правительстве округа с 2003 года, в 2014 году возглавила департамент финансов, экономики и имущественных отношений. С 1 мая 2015 года стала заместителем губернатора. Михаил Соболев работал на руководящих постах в государственных предприятиях Чукотки, а также возглавлял департамент промышленной и сельскохозяйственной политики в правительстве региона, работал советником Копина по вопросам топливно-энергетического комплекса в московском представительстве округа.

Соболев продолжит представлять регион в различных министерствах и ведомствах в Москве. В ближайшее время он прилетит на Чукотку, где встретится с депутатами и членами правительства.

Ранее Копин анонсировал реорганизацию структуры органов исполнительной власти региона, которая предусматривает выделение новых управлений и комитетов при сохранении численности сотрудников. В округе появятся управление здравоохранения, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, комитет по культуре, спорту и туризму, комитет по охране объектов культурного наследия и управление сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия.