Кожемяко рассказал, как относится к критике

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, который подал документы для участия в выборах главы региона, заявил, что спокойно относится к критике, и подтвердил готовность помочь оппонентам пройти муниципальный фильтр.

"У каждого политика есть свои взгляды, свои цели, та доля критики, …положительная критика, которая должна учитываться в работе, делать так, чтобы что-то исправлялось – это нормально и хорошо. То, что бывает в период избирательной кампании…, если это не оголтелая критика, ложь, клевета, то, что, бывает, нас сопровождает, мы к этим вещам спокойно относимся. Власть ровно относится ко всем политическим оппонентам, если видит в них людей, готовых и способных что-то решать для края", — сказал Кожемяко журналистам.

Он ранее сообщал, что готов помочь конкурентам на выборах пройти муниципальный фильтр.

"Безусловно, я буду помогать, но это не значит, что кандидаты должны сидеть сложа руки и ждать, что кто-то им должен принести на блюдечке эти подписи… Нужно работать, ездить по муниципалитетам, убеждать в своей программе, чтобы муниципальные депутаты действительно поверили в кандидата", — добавил врио главы региона.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Новые выборы назначены на 16 декабря. Врио главы региона стал Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Под него в регионе приняли закон, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.