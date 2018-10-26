Депутат думы Владивостока Чемерис подала документы для участия в выборах

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис в пятницу подала в избирком документы для выдвижения на выборы губернатора Приморья.

"Я сегодня подала документы в избирком для участия в выборах губернатора. Выдвигаюсь от партии "За женщин России", — сказала Чемерис РИА Новости.

Избирком Приморья в пятницу начал прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря. Подача документов для регистрации кандидата стартует 11 ноября и продлится до 18 ноября. Решение о регистрации либо отказе принимается в течение семи дней.

Ранее документы на выдвижение уже подали врио губернатора края Олег Кожемяко, который пошел на выборы самовыдвиженцем, Олег Митволь от партии "Зеленые" и глава приморского отделения "Деловой России" Алексей Тимченко, выдвинутый региональным отделением Партии роста. От ЛДПР документы подал депутат ГД Андрей Андрейченко.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Новые выборы пройдут 16 декабря.