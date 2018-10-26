Тимченко подал документы для участия в выборах главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Глава приморского отделения "Деловой России" Алексей Тимченко, выдвинутый региональным отделением "Партии Роста" на выборы губернатора края, подал в избирком документы на выдвижение кандидатом.

"Я подал документы в избирком", — сказал РИА Новости Тимченко.

По его словам, пока кандидаты в члены СФ от региона на случай его победы согласовываются.

"Пока могу назвать только одну фамилию — это член партии Олег Пак, главврач Медцентра Дальневосточного федерального университета", — сказал Тимченко.

Избирком Приморья в пятницу начал прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря. Подача документов для регистрации кандидата стартует 11 ноября и продлится до 18 ноября. Решение о регистрации либо отказе принимается в течение семи дней.

Ранее документы на выдвижение уже подал врио губернатора края Олег Кожемяко. Он пошел на выборы самовыдвиженцем. Также в избирком принес документы Олег Митволь от партии "Зеленые".

Тимченко является председателем приморского регионального отделения общероссийской общественной организации "Деловая Россия" с 2015 года, с 2016-го — председателем регионального отделения "Партии Роста" в Приморском крае и членом президиума Генерального совета партии.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Новые выборы пройдут 16 декабря.