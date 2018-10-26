Депутат ГД Андрейченко подал документы для участия в выборах в Приморье

На съезде партии ЛДПР в Москве. Архивное фото

На съезде партии ЛДПР в Москве. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР) в пятницу подал в избирком Приморья документы на выдвижение кандидатом на выборы губернатора края.

Ранее в пятницу приморское региональное отделение ЛДПР выдвинуло Андрейченко для участия в выборах губернатора.

"Сдал документы в КИК", — написал Андрейченко на своей странице в Facebook, отметив, что их приняли.

Андрейченко участвовал в сентябрьских выборах губернатора Приморья, тогда он набрал 9,27% голосов.

Избирком Приморья в пятницу начал прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря. Подача документов для регистрации кандидата стартует 11 ноября и продлится до 18 ноября. Решение о регистрации либо отказе принимается в течение семи дней.

Ранее документы на выдвижение уже подали врио губернатора края Олег Кожемяко, который пошел на выборы самовыдвиженцем, Олег Митволь от партии "Зеленые" и глава приморского отделения "Деловой России" Алексей Тимченко, выдвинутый региональным отделением Партии роста.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Новые выборы пройдут 16 декабря.