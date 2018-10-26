Митволь подал документы для участия в выборах губернатора Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Экс-префект Северного административного округа Москвы, бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь подал в избирком Приморья документы на выдвижение кандидатом в губернаторы от партии "Зеленые", сообщил РИА Новости представитель реготделения.

Ранее сообщалось, что региональное отделение партии выдвинуло Митволя кандидатом на выборы главы Приморья.

"Митволь подал в избирком документы на выдвижение", — сказал собеседник.

Ранее документы на выдвижение уже подал врио губернатора края Олег Кожемяко. Он пошел на выборы самовыдвиженцем.

Избирком Приморья в пятницу начал прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря. Подача документов для регистрации кандидата стартует 11 ноября и продлится до 18 ноября. Решение о регистрации либо отказе принимается в течение семи дней.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Новые выборы пройдут 16 декабря.