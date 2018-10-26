Кожемяко опроверг сообщения об объединении регионов Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что информация о планах объединить несколько регионов Дальнего Востока является слухом.

В пятницу Кожемяко подал в региональный избирком документы на выдвижение кандидатом на новых выборах главы края. Журналисты попросили его прокомментировать слухи о возможном объединении ЕАО, Хабаровского края и Сахалина под одним руководством.

"Словами Высоцкого: ходят слухи, что не будет больше песен. Мне сложно комментировать эти вещи. Слухи разные ходят. Если касаться не слухов, то для нас важно, чтобы Приморье вновь вернуло свой передовой флаг, стало передовым флагманом Дальнего Востока. Быть передовым регионом нужно во всем", — ответил Кожемяко журналистам.

Ранее он заявлял, что Владивосток нужно сделать столицей Дальнего Востока. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что поручает Минвостокразвития и аппарату полпредства до 1 декабря подготовить полный доклад президенту с технико-экономическим обоснованием, затратами и преимуществами. Хабаровск является центром Дальневосточного федерального округа с момента его образования (2000 год).