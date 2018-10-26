Кожемяко назвал кандидатов в сенаторы от Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко назвал в числе кандидатов в сенаторы от региона действующего члена СФ Светлану Горячеву и спортсмена Ивана Штыля.

"Это станет Светлана Горячева, это наверняка будут люди, которые прославляют край, в том числе спортсмены, Иван Штыль. И кто-нибудь из тех, кто наиболее достойно проявил себя", — сказал Кожемяко.

Горячева сейчас представляет исполнительный орган государственной власти Приморского края в Совфеде. Она — первый заместитель председателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Новые выборы назначены на 16 декабря.

Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Под него в регионе приняли закон, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.