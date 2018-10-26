Врио губернатора Приморья Кожемяко подал документы для участия в выборах

Олег Кожемяко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото

Олег Кожемяко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко подал в региональный избирком документы на выдвижение кандидатом на новых выборах главы края, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Кожемяко ранее заявлял, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.

"Я сегодня подал документы, избирком принял. Выдвинулся как самовыдвиженец", — сказал Кожемяко.

Избирком Приморья в пятницу начал прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря. Подача документов для регистрации кандидата стартует 11 ноября и продлится до 18 ноября. Решение о регистрации либо отказе принимается в течение семи дней.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Новые выборы пройдут 16 декабря.