Партия "Зеленые" выдвинула кадидата на выборы главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Региональное отделение партии "Зеленые" в пятницу выдвинуло кандидатом на выборы главы Приморья экс-префекта Северного административного округа Москвы, бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, сообщил РИА Новости председатель регионального отделения Андрей Карпов.

"Выдвинули Митволя, за проголосовало девять человек, один против", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Митволь в пятницу планирует подать документы в избирком на выдвижение.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Новые выборы пройдут 16 декабря. Врио главы региона был назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.