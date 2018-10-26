"Партия Роста" выдвинула кандидата на выборы губернатора Приморья

Участник выступает на съезде Партии роста в Москве. Архивное фото

Участник выступает на съезде Партии роста в Москве. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Региональное отделение "Партии Роста" выдвинуло на выборы губернатора Приморья своего председателя и главу местного отделения "Деловой России" Алексея Тимченко.

"Сейчас состоялось выдвижение, проголосовали единогласно. Сейчас повезу в избирком документы на выдвижение", — сказал РИА Новости Тимченко.

Тимченко является председателем приморского регионального отделения общероссийской общественной организации "Деловая Россия" с 2015 года, с 2016 года — председателем регионального отделения "Партии Роста" в Приморском крае и членом президиума генерального совета партии.

Ранее сообщалось, что "Зеленые" выдвинули кандидатом на выборы главы Приморья экс-префекта Северного административного округа Москвы, бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, ЛДПР – депутата Госдумы РФ Андрея Андрейченко.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Новые выборы пройдут 16 декабря. Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.