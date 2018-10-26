ЛДПР выдвинула депутата Госдумы Андрейченко на выборы главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Региональное отделение ЛДПР в пятницу выдвинуло депутата Госдумы РФ Андрея Андрейченко для участия в выборах главы Приморья, сообщил РИА Новости представитель отделения Василий Васильев.

"Выдвинули Андрейченко на выборы. Сейчас повезем в избирком документы на выдвижение кандидата", — сказал собеседник агентства.

Андрейченко участвовал в сентябрьских выборах губернатора Приморья, тогда он набрал 9,27% голосов.

Ранее сообщалось, что "Зеленые" выдвинули кандидатом на выборы главы Приморья экс-префекта Северного административного округа Москвы, бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Новые выборы пройдут 16 декабря. Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.