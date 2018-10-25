Аксенов положительно оценил визит крымской делегации в Сирию

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал визит крымской делегации в Сирию прорывов в международной политике.

Крымская делегация посетила в середине октября Сирию. В рамках визита был подписан меморандум об экономическом сотрудничестве, а также утверждены планы совместных действий. В документах идет речь о создании торгового дома, судоходной компании, взаимных поставках товаров, налаживании авиасообщения между Сирией и Крымом.

"Я никуда не выезжаю в целях личного пиара. Это для меня принципиальная ситуация. Я ехал в Сирию исключительно для достижения практических результатов… Политически тоже есть эффект. Крым впервые в составе делегации по сути выехал на зарубежную встречу. С этой точки зрения и с точки зрения международной политики, это тоже прорыв. Нам нужно совместно с кем-то прорывать блокады, строить перспективы сотрудничества и так далее", — сказал Аксенов в телевизионной программе "Серьезный разговор" в прямом эфире телеканала "Крым 24".

По его словам, задачей визита было не только наладить товарооборот между Крымом и Сирией, но и загрузить крымские морские порты.

"У нас санкционные порты, в Сирии точно такая же ситуация, поэтому мы решили объединить усилия, чтобы эти минусы превратить в наше преимущество… Уверен, что мы сумеем наладить товарооборот даже в условиях санкционного режима… Для Крыма, с учетом его санкционности, выход на международную арену только через этот коридор", — сказал Аксенов.

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