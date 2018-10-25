Аксенов назначил нового министра транспорта Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Новым министром транспорта Крыма назначен Сергей Карпов, до этого возглавлявший государственный комитет дорожного хозяйства, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее Аксенов реорганизовал министерство транспорта республики, присоединив к нему госкомитет дорожного хозяйства.

"Мной принято решение. Назначен (министром транспорта — ред.) Карпов Сергей Васильевич", — сказал Аксенов в телевизионной программе "Серьёзный разговор" в прямом эфире телеканала "Крым 24".

Министр транспорта Крыма Юрий Овсянников покинул свой пост 13 сентября, он стал пятым с весны 2014 года руководителем ведомства. Из пяти министров только один проработал в этой должности больше года. Глава Крыма отметил ряд нерешенных за 4 года проблем в транспортной сфере полуострова, среди которых неоптимизированная схема движения маршрутных автобусов по республике и Симферополю, заторы и пробки в Симферополе и Ялте.