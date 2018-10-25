Резолюция ЕП подводит основание для новых санкций, заявил Слуцкий

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Резолюция Европарламента по Азовскому морю нагнетает страсти вокруг России и подводит основание для новых санкций, считает глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Европарламент одобрил в четверг резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть усиление санкций против РФ в случае "эскалации" обстановки в Азовском море.

"Она в очередной раз нагнетает страсти вокруг России и подводит основание для новых санкций в Совете Евросоюза. Европарламент давно превратился в привычный инструмент в руках русофобов для проведения под дудку американских кураторов линии по очернению и маргинализации России на европейском информационном пространстве", — сказал журналистам Слуцкий.

Парламентарий отметил, что принятие резолюции по Азовскому морю показывает, что Европарламент, как и власть на Украине, несамостоятельная и несерьезная организация.

"Резолюция подобного толка принимались неоднократно и по разным темам. Очень жаль, что практически весь антироссийский поток, который формируется на Дальнем Западе, в Европе аккумулируется, в первую очередь, на площадке Европарламента", — добавил депутат.