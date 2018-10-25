Стала известна дата визита Лаврова в Испанию

МАДРИД, 25 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Испанию 6 ноября, сообщил его испанский коллега Жозеп Боррель.
По словам главы испанского внешнеполитического ведомства, в Мадриде будет возможность "обсудить все темы", которые заботят обе страны, однако не уточнил повестку дня и не сообщил, значится ли в графике визита встреча с премьером Педро Санчесом.
Боррель поблагодарил Лаврова, которого он назвал "ветераном дипломатии", за то, что он нашел время для поездки в Испанию. "Я его благодарю, потому что это демонстрирует, что он придает нам (Испании) сравнительно важное значение", — добавил министр.