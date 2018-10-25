С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал на встрече с делегацией мониторинговой миссии конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) о порядке проведения выборов в регионе, передает корреспондент РИА Новости.

Глава региона рассказал представителям КМРВСЕ о порядке проведения на территории Ленинградской области выборов губернатора, депутатов законодательного собрания и формировании системы местного самоуправления. В свою очередь, делегаты Совета Европы интересовались состоянием демократии на местном и региональном уровнях, возможностью партий и независимых кандидатов избирать и быть избранными в органы власти.

"Предоставление полной и объективной информации о выборных механизмах и распределении финансовых потоков между различными уровнями власти — моя обязанность, как члена конгресса. Переданная мониторинговой комиссии информация показывает динамику изменений организации выборного процесса и обеспечения доступа к участию в представительных органах власти для жителей региона", — отметил Дрозденко.

Получив подробные ответы, члены мониторинговой миссии сообщили, что работа над российской частью доклада продолжится в 2019 году, итоги мониторинга будут представлены через год на октябрьской сессии конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

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