Колонна МЧС вернулась в Россию после доставки гумпомощи в Донбасс

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (212)

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Колонна МЧС, доставившая гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей, вернулась на территорию России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Очередной этап операции по доставке гуманитарной помощи в Донбасс завершен", — сказал собеседник агентства.

Ранее в МЧС РФ отмечали, что 82-я колонна доставит жителям Донбасса свыше 700 тонн гуманитарных грузов, в их числе детские продуктовые наборы, медицинское имущество, медикаменты и предметы первой необходимости.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 27 сентября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в ноябре 2018 года. С августа 2014 года 81 колонна МЧС привезла на территорию юго-востока Украины более 77 тысяч тонн гуманитарных грузов.