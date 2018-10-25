Гумконвой МЧС России закончил разгрузку в Луганске

Автомобили с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей. Архивное фото

Автомобили с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей. Архивное фото

ЛУГАНСК, 25 окт — РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик закончила разгрузку и возвращается обратно в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.

Ранее в ЛНР заявили о прибытии в Луганск автомобильной колонны МЧС России с гуманитарной помощью.

"Разгрузка автомобилей 82-го гуманитарного конвоя МЧС РФ успешно завершилась на складах в Луганске, машины уже выдвинулись обратно в РФ", — заявили в пресс-службе.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 27 сентября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в ноябре 2018 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 81 колонна МЧС привезла на территорию юго-востока Украины более 77 тысяч тонн гуманитарных грузов.