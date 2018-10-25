Климкин призвал продолжить консультации с Россией по рыболовству в Азове

КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимым продолжить украинско-российских консультации по вопросам рыболовства в Азовском море.

Ранее украинские СМИ сообщали, что заседавшая в Киеве украинско-российская комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море временно прекратила работу, поскольку представители Киева потребовали выдворения главы российской делегации Игоря Рулева из-за якобы незаконного посещения им Крыма.

"Это заседание нужно. Для чего? Поскольку мы защищаем наши ресурсы и наших рыбаков", — сказал министр на пресс-конференции во Львове, которую транслировал МИД Украины.

По его мнению, такое заседание надо было бы проводить в Минске. "Мы должны защищать наших рыбаков и наши биоресурсы", — отметил министр.

На вопрос о том, принимает ли эта комиссия какие-либо решения, министр сказал, что никаких формальных протоколов она не принимает, но подает наработанные предложения кабмину, который и может принять то или иное решение.

"Мы тоже имеем очень серьезные предложения, это касается и политической, и юридической стороны. Все, что там может быть согласовано, не должно противоречить нашим искам. Поэтому мы будем влиять на то, что будет или не будет заложено в возможные договоренности, но ведут эти переговоры наши рыбаки", — сказал министр.

В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.