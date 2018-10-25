НАТО не передавала данные о невыполнении Россией обязательств ДРСМД

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. НАТО не передавала никаких данных о якобы невыполнении Россией своих обязательств по ДРСМД, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что не хочет новой гонки вооружений, все союзники согласны с тем, что договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) важен, но РФ должна ответить на озабоченности в отношении его соблюдения.

"У господина Столтенберга поддерживается регулярный диалог с, в частности, главой российского внешнеполитического ведомства. Если у НАТО были бы конкретные факты, они располагали бы информацией в пользу невыполнения якобы Россией своих обязательств, то их можно было бы передать, просто проявив некую инициативу, не делегированную никем, но просто от себя. Таких материалов нам тоже не было передано, хотя последняя встреча буквально недавно состоялась", — сказала дипломат на брифинге в четверг.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.