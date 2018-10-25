В Госдуме предложили создать "паспорт россиянина" для политических беженцев

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил ввести амнистию для политических беженцев и "паспорт россиянина", сообщила пресс-служба комитета.
Отмечается, что в качестве предложения была высказана идея об отмене обязанности соотечественников, въехавших в Россию в связи с преследованием в стране проживания, в том числе по языковому и религиозному факторам, покинуть территорию страны через 90 дней с возможностью повторного въезда только еще через 90 дней, так как таким гражданам опасно или некуда уезжать из России.
"Россия должна предоставлять политическое убежище преследуемым в стране проживания лицам, на которых будет распространяться амнистия в случае нарушения 90-дневнего срока пребывания в нашей стране, то есть необходимо разрешить им в течение месяца пройти миграционный учет и предоставить вне всяких квот и патентов статус РВП, потом ВЖ и гражданство", — приводятся слова политика.
Парламентарий считает целесообразным в случае массового нарушения прав соотечественников "принятие мер политического, экономического, а в крайнем случае и военного характера по защите жизни и базовых прав человека".