КС Ингушетии пока не принял решение по закону о границе с Чечней

Митинг в Магасе против принятия соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Архивное фото

Митинг в Магасе против принятия соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Архивное фото

НАЛЬЧИК, 25 окт — РИА Новости. Конституционный суд Ингушетии в четверг не принял решение по запросу депутатов парламента республики, просивших проверить конституционность закона, утвердившего соглашение о границе с Чечней, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее сообщалось, что 25 октября Конституционный суд Ингушетии рассмотрит запрос депутатов парламента республики, просивших проверить конституционность закона, утвердившего соглашение о границе с Чечней.

"Сегодня решения по делу не было принято, так как это было рабочее заседание суда, на нем рассматривались предварительные материалы. Планируется, что решение будет вынесено на одном из следующих заседаний", — сказал собеседник агентства.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. В Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. С 8 октября митинг был санкционирован и проходил на новой площадке — возле здания национальной телерадиокомпании.

С представителями митингующих дважды встречались полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава управления по внутренней политике администрации президента России Андрей Ярин.

Срок санкционированного митинга истекал 17 октября, власти региона согласовали новую акцию, которая пройдет на той же площадке с 31 октября по 2 ноября. В тот же день организаторы митинга решили приостановить его до 31 октября.