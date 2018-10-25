Полпред Меняйло в субботу представит врио главы Забайкалья

Временно исполняющий обязанности Забайкальского края Александр Осипов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 24 октября 2018

Временно исполняющий обязанности Забайкальского края Александр Осипов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 24 октября 2018

НОВОСИБИРСК, 25 окт — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в субботу, 27 октября, представит правительству Забайкальского края и депутатам врио главы региона Александра Осипова, сообщил РИА Новости представитель аппарата полпреда.

"Представление врио губернатора депутатам заксобрания и членам правительства Забайкальского края запланировано на субботу", — сказал собеседник агентства, добавив, что предварительно, мероприятие состоится в 12.00 местного времени (06.00 мск).

Президент России Владимир Путин в среду вечером назначил бывшего первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Осипова временно исполняющим обязанности главы Забайкальского края.

Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, Путин принял отставку губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой по собственному желанию и назначил Осипова врио губернатора края до вступления в должность лица, избранного губернатором. Выборы главы Забайкальского края состоятся в единый день голосования в сентябре 2019 года.

Жданова руководила регионом с февраля 2016 года, на этом посту она сменила подавшего в отставку Константина Ильковского.

Осипов был членом совета директоров ряда энергетических компаний, входил в Совет директоров "Русгидро". С ноября 2013 года по июнь 2018 года был первым заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.