В МИД прокомментировали участие Швеции и Финляндии в учениях НАТО

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия квалифицирует участие внеблоковых Финляндии и Швеции в учениях НАТО как втягивание этих стран в политику альянса, это ведет к деградации ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Учения Trident Juncture начались в Норвегии 25 октября и закончатся 7 ноября. Участие в них принимают около 50 тысяч солдат, 250 воздушных средств и 65 морских судов из 31 страны. Численность военных из североевропейских стран составила более 13 тысяч солдат, из которых около 2 тысяч солдат непосредственно из Швеции.

"Российская сторона квалифицирует все происходящее… как целенаправленную работу НАТО по втягиванию Финляндии и Швеции в практическую деятельность североатлантического блока, включая регулярное участие воинских контингентов этих стран в натовских учения, а также задействование вооруженных формирований государств-членов альянса в военных маневрах, которые проводятся на финской и шведской территориях", — заявила она на брифинге в четверг.

По ее словам, этот курс "не способствует укреплению стабильности и безопасности на Севере Европы, на европейском континенте в целом и, конечно, эта политика, этот подход несет реальные риски деградации ситуации в регионе". Кроме того, это вписывается в русло "курса США на снижение уровня безопасности в Европе, это очередной небольшой паззл в эту общую картину".

"Мы рассматриваем действия североатлантического альянса как попытку использовать военно-политический потенциал Финляндии и Швеции для реализации собственных конъюнктурных задач по сдерживанию России под абсолютно надуманными, вымышленными предлогами. Исходим из того, что в Хельсинки и Стокгольме это также понимают и отдают отчет в реальных угрозах и в том, откуда эти реальных угрозы европейской безопасности исходят. Точно не от России",- добавила Захарова.