Косачев раскритиковал резолюцию Европарламента по Азовскому морю

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев заявил, что принятую Европарламентом резолюцию по ситуации в Азовском море можно считать актом поощрения морского пиратства, отметив, что "советы постороннего" в споре, который должны решать только РФ и Украина, излишни.

Европарламент одобрил в четверг резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть усиление санкций против РФ в случае "эскалации" обстановки в Азовском море.

"Эта структура ЕС даже не попыталась хотя бы сделать вид, что соблюдает некую объективность и хочет разобраться в причинах сложившейся ситуации в Азовском море. "С места в карьер" евродепутаты четко принимают позицию одной из сторон и призывают Совет ЕС "потребовать от РФ немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов и рассмотреть, в случае необходимости, соответствующие контрмеры"", — написал он в Facebook.

Косачев отметил, что "Европарламент сознательно умалчивает, что российские инспекции не нарушают и буквы закона, хотя это признает даже Украина". Он указал, что в резолюции не упоминается и тот факт, что инициатором обострения обстановки на Азове стал Киев, совершивший "акт государственного пиратства, задержав траулер "Норд" с десятью россиянами на борту, а затем и танкер "Механик Погодин"".

"Резолюцию можно вполне обоснованно считать актом поощрения морского пиратства со стороны законодательного органа Евросоюза. Как и попыткой продавить решение проблем Азова с односторонней выгодой для Украины, причем с применением конкретной угрозы санкциями исключительно к России", — подчеркнул он.

Сенатор указал на тот факт, что Европарламент, как и Евросоюз в целом, не имеет отношения к Азовскому морю, где споры должны решать только две страны – Россия и Украина.

"Поэтому "советы постороннего" в данном случае излишни и должны быть отправлены в ту же корзину, где покоятся прежние хамские решения, например, о санкциях к строителям Крымского моста. Хотя для истории, конечно же, было бы неплохо сохранить эти документы Евросоюза, который наказывает тех, кто строит, и поощряет тех, кто перекрывает людям воду и свет. Оправдывает нелегальные задержания моряков, и осуждает легальные инспекции. Что и говорить – "европейские ценности на марше"", — заключил он.

ЕС в июле ввел санкции в связи со строительством Крымского моста в отношении шести российских компаний: "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж — СГМ Груп". Санкции предусматривают замораживание активов, принадлежащих этим организациям в ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо средства.

В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.