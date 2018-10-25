МИД осудил Польшу за снос памятников Красной армии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Снос польскими властями памятников Красной армии противоречит международным правовым обязательствам и повлияет на двусторонние отношения, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Одним из последних в Варшаве был снесен памятник благодарности Красной армии в Скарышевском парке.

"Это еще одна попытка польской администрации подвергнуть коренному пересмотру исторические события Второй мировой войны. Вымарать страницы, связанные с решающей ролью Красной армии в освобождении Польши", — заявила Захарова на брифинге.

Она напомнила, что потери Красной армии на том участке фронта составили более 200 тысяч человек.

"Это деструктивная антироссийская политика в мемориальной сфере, она аморальна, она является грубым нарушением международных правовых обязательств. Ее разрушительный эффект для двусторонних отношений неминуем", — предупредила Захарова.

Мемориал в Скарышевском парке был возведен на месте братской могилы 26 советских солдат. Он был открыт 15 сентября 1946 года. Во время реконструкции площади останки красноармейцев были эксгумированы и перезахоронены на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры, а сам памятник перенесли вглубь главной аллеи парка. Теперь в польской столице не осталось ни одного памятника бойцам Красной армии, освобождавшим Польшу.