В МИД оценили предстоящие выборы в конгресс США

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия считает выборы в конгресс США внутреннем делом этой страны и с уважением относится к выбору американских избирателей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если говорить о выборах в законодательные органы США, как и выборы в законодательные органы других стран — это внутренние процессы в этих государствах. Мы исходим из того, что мы не меняем и не изменяем позицию свою в отношении выбора нормального взаимоуважительного диалога и развития отношений. Что касается проведения голосования, выборов, победителей – это все к американцам, американским избирателям и, наверно, экспертам, которые могут и должны эту ситуацию анализировать до, во время и после. Но это не дело министерств иностранных дел других государств – давать свои заключения, говорить о своих предпочтениях", — заявила Захарова на брифинге в четверг, отвечая на вопрос об ожиданиях влияния исхода выборов в конгресс на отношения РФ и США.

"Мы уважительно относимся к выбору американского народа, который осуществляет через голосование свою демократическую волю, выбирая либо президента, либо законодательную власть. Это внутренний вопрос США. Хотела бы еще раз сказать, мы выступаем за развитие нормальных взаимоуважительных полноформатных отношений с США", — добавила Захарова.

Выборы пройдут в США 6 ноября. Они называются промежуточными, поскольку проводятся на середине срока действующего президента. Будут переизбраны все 435 депутатов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий.