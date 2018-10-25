В Крыму предложили провести европейский форум народной дипломатии

ЯЛТА, 25 окт – РИА Новости. Общественники более чем из десяти стран мира предложили созвать европейский форум народной дипломатии за конструктивное сотрудничество с Россией и прекращения незаконной санкционной политики, говорится в принятой резолюции международной конференции "Крым в современном международном контексте", которая прошла в четверг в Ливадийском дворце.

"Участники конференции высказываются за проведение европейского форума народной дипломатии за конструктивное сотрудничество с Россией и прекращения незаконной санкционной политики", — говорится в резолюции.

Собравшиеся также отметили важность признания легитимности волеизъявления крымчан на референдуме в марте 2014 года и снятия крымской темы с политической повестки в отношениях западных стран с Россией.

Общественники также заявили о необходимости мирного урегулирования военного конфликта на юго-востоке Украины на основе минских соглашений.

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