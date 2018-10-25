В МИД назвали тему Азовского моря очередной пропагандистской картой Запада

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Тема Азовского моря — очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается Западом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя одобрение Европарламентом резолюции с призывом предусмотреть усиление санкций против РФ в случае "эскалации" обстановки в Азовском море.

"Тема Азовского моря — это очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается нашими западными коллегами", — сказала Захарова на брифинге.

"Если вы посмотрите заявления американских представителей, европейских представителей, вот, сейчас дошло до европарламентариев, они все идентичны, не основываются на базе какой-то фактологической, они являются примером политической пропаганды", — отметила она.

Европарламент одобрил в четверг резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть усиление санкций против РФ в случае "эскалации" обстановки в Азовском море.

В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.