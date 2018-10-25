ВС Хакасии не удовлетворил иск Коновалова о результатах выборов

КРАСНОЯРСК, 25 окт — РИА Новости. Избирательная комиссия Хакасии заявила, что Верховный суд республики не удовлетворил иск кандидата на пост главы региона от КПРФ Валентина Коновалова о результатах выборов 9 сентября.

"Верховный суд республики Хакасия отказал кандидату на должность главы республики Хакасия Валентину Коновалову в удовлетворении иска к избирательной комиссии республики Хакасия. Административное исковое заявление касалось результатов выборов главы Хакасии, прошедших 9 сентября 2018 года. Административный истец требовал отменить протокол о результатах выборов и сводную таблицу избиркома Хакасии по выборам главы республики Хакасия – председателя правительства республики Хакасия", — сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии.

В первом туре выборов главы региона 9 сентября участвовали Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), занимавший пост главы Хакасии Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября, но 15 октября Мяхар заявил, что не будет участвовать в нем, призвав к этому и Коновалова. Предположительно, второй тур будет назначен на 11 ноября с единственным кандидатом от КПРФ.