Железняк прокомментировал резолюцию ЕП по Азовскому морю

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Намерение Европарламента по введению санкции против России в случае "эскалации" обстановки в Азовском море — это фаза антироссийской кампании, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Европарламент одобрил в четверг резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть усиление санкций против РФ в случае "эскалации" обстановки в Азовском море.

"Намерение Европарламента ввести санкции в отношении России в случае обострения ситуации в Азовском море — это очередная фаза антироссийской кампании, не имеющая под собой никаких оснований. Еврочиновники идут на поводу у вашингтонских указаний по украинской тематике, чтобы создать в регионе Азовского моря очаг нестабильности", — цитирует Железняка его пресс- служба.

По мнению депутата, подобные недружественные шаги со стороны Европарламента не имеют ничего общего с защитой суверенитета и территориальной целостности Украины и направлены исключительно на провоцирование действий со стороны России.

"Наша страна не нарушает международных законов, при этом никому не позволит диктовать правила использования нашей морской акватории. Антироссийски настроенная часть Европарламента ищет новые поводы для сохранения санкционного режима против России, распространяя ложные сведения о положении дел в регионе", — отметил парламентарий.

В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.