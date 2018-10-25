В МИД назвали главную цель контактов Москвы с талибами*

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Главная цель контактов Москвы с талибами* — обеспечение безопасности россиян в Афганистане и содействие процессу нацпримирения в стране, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Также, к сожалению, мы вынуждены постоянно реагировать и опровергать инсинуации относительно наших контактов с движением талибов. Хотела бы еще раз напомнить, что главной их целью, этих контактов, является обеспечение безопасности российских граждан, которые находятся в Афганистане, и содействие процессу национального примирения в этой стране ", — сказала Захарова на брифинге.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, согласно последним данным, контролирует около 50% от общей территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка ИГ*. По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

*Террористические организации, запрещенные в России

РИА Новости