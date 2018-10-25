Лавров встретится с министром иностранных дел Киргизии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в пятницу, 26 октября, встречу с коллегой из Кыргызстана Чингизом Айдарбековым, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Двадцать шестого октября состоится встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым. Это будет первый контакт глав внешнеполитических ведомств наших стран после назначения господина Айдарбекова на эту должность 17 октября", — сообщила Захарова на брифинге.

По ее словам, в ходе встречи планируется обсудить график мероприятий на высшем и высоком уровнях, ряд ключевых вопросов многопланового многостороннего сотрудничества, обменяться мнениями по наиболее актуальным темам региональной и международной повестки дня.

"В МИД РФ уверены, что встреча министров будет способствовать реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, дальнейшему наращиванию двухсторонних связей в рамках интенсивного политического диалога, отражающего высокую динамику отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами", — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.