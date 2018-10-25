Эксперт прокомментировал назначение Осипова врио главы Забайкалья

КРАСНОЯРСК, 25 окт — РИА Новости. Бывший губернатор Забайкальского края Наталья Жданова не справилась с возложенными на нее задачами, и назначение врио главы региона Александра Осипова, знакомого с проблемами восточных территорий страны, может стать хорошим шансом для выхода субъекта Федерации из кризиса, считает политолог Александр Чернявский.

В четверг стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял отставку по собственному желанию Ждановой и назначил врио главы региона Осипова. Выборы губернатора Забайкальского края состоятся в единый день голосования в сентябре 2019 года, сообщила РИА Новости председатель краевой избирательной комиссии Светлана Судакова.

"Думаю, приход Александра Осипова на пост врио губернатора Забайкальского края выглядит довольно продуманным и просчитанным. Очевидно, что Наталья Жданова не справилась с серьезными социально-экономическими вызовами, который стоят перед этим субъектом РФ. На ее место пришел человек, знакомый со спецификой восточных территорий страны не понаслышке", — сказал РИА Новости Чернявский.

Он подчеркнул, что Осипов понимает значение межрегиональной экономической интеграции.

"Это сотрудничество может помочь Забайкальскому краю выйти из застоя. В плюс Осипову работа в "РусГидро" — развитие многих субъектов СФО и ДФО сильно зависят от того, насколько успешно взаимодействуют региональные власти с крупными компаниями. Думаю, у Осипова при поддержке федерального центра есть шанс вывести Забайкальский край из кризиса", — заключил собеседник агентства.

Жданова подала в отставку 11 октября. Она руководила регионом с февраля 2016 года, сменив на этом посту подавшего в отставку Константина Ильковского.

Осипов — член совета директоров ПАО "РусГидро", бывший первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.