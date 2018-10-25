Глава МВД Италии назвал визит Конте в Россию полезным

ВЕРОНА, 25 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Визит премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Россию стал "очень полезным" для отношений двух стран, заявил РИА Новости вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини.
Выступая в четверг на Веронском экономическом форуме, он вновь заявил о бесполезности антироссийских санкций.
"В 2018 году не нужны санкции, не нужны танки. Нужны дружба и диалог, необходимо сесть и посмотреть друг другу в глаза", — сказал политик.
Премьер-министр Италии во вторник приехал в Москву с первым официальным визитом. В среду он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, а также встретился с представителями итальянского бизнеса.