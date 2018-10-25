Путин в День таможенника встретится с главой ФТС

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг по случаю Дня таможенника России проведет встречу с главой Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным, руководитель ведомства доложит главе государства о работе таможни и таможенных сборах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня же Путин по случаю Дня таможенника России встретится с Булавиным. Булавин проинформирует главу государства о том, как работает таможня, как обстоят дела с таможенными сборами и в целом с процессом", — сказал Песков журналистам в четверг.