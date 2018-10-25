МИД продолжит наращивать международные контакты Крыма

ЯЛТА, 25 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ продолжит способствовать наращиванию международных контактов Крыма, сообщил директор Департамента по связям с субъектами Российской Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Семен Григорьев.
"Министерство иностранных дел Российской Федерации намерено и дальше способствовать наращиванию международных контактов Крыма. Следует констатировать, что действующие санкционные ограничения формируют искусственные барьеры для традиционной дипломатии при продвижении потенциала Республики Крым", — сказал Григорьев на Международной конференции "Крым в современном международном контексте".
По его словам, в таких неблагоприятных условиях пространство для маневра расширяется за счет негосударственных структур и выстраивания международного сотрудничества.
"Соответственно, вырастает роль общественной дипломатии и развития связей по линии гражданского общества", — подчеркнул Григорьев.
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