МИД продолжит наращивать международные контакты Крыма

ЯЛТА, 25 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ продолжит способствовать наращиванию международных контактов Крыма, сообщил директор Департамента по связям с субъектами Российской Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Семен Григорьев.

"Министерство иностранных дел Российской Федерации намерено и дальше способствовать наращиванию международных контактов Крыма. Следует констатировать, что действующие санкционные ограничения формируют искусственные барьеры для традиционной дипломатии при продвижении потенциала Республики Крым", — сказал Григорьев на Международной конференции "Крым в современном международном контексте".

По его словам, в таких неблагоприятных условиях пространство для маневра расширяется за счет негосударственных структур и выстраивания международного сотрудничества.

"Соответственно, вырастает роль общественной дипломатии и развития связей по линии гражданского общества", — подчеркнул Григорьев.

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