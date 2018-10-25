В МИД заявили об интересе к Крыму на Западе

ЯЛТА, 25 окт – РИА Новости. Зарубежные общественно-политические и деловые круги сохраняют устойчивый интерес к развитию взаимодействия в Крыму, сообщил директор департамента по связям с субъектами Российской Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Семен Григорьев.

"Практика последних лет ясно показала, что, несмотря на то, что некоторые западные государства превратили русофобию в краеугольный камень своей политики, со стороны зарубежных общественно-политических и деловых кругов сохраняется устойчивый интерес к развитию взаимодействия в Крыму", — сказал Григорьев на Международной конференции "Крым в современном международном контексте".

По его словам, многие иностранные гости смогли оценить усилия российских властей в обеспечении социально-экономического развития полуострова, защиты прав проживающих на нем народов и упрочнение межконфессионального мира.

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