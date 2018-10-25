В МИД заявили об интересе к Крыму на Западе

12:1225.10.2018
(обновлено: 12:13 25.10.2018)
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ЯЛТА, 25 окт – РИА Новости. Зарубежные общественно-политические и деловые круги сохраняют устойчивый интерес к развитию взаимодействия в Крыму, сообщил директор департамента по связям с субъектами Российской Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Семен Григорьев.
"Практика последних лет ясно показала, что, несмотря на то, что некоторые западные государства превратили русофобию в краеугольный камень своей политики, со стороны зарубежных общественно-политических и деловых кругов сохраняется устойчивый интерес к развитию взаимодействия в Крыму", — сказал Григорьев на Международной конференции "Крым в современном международном контексте".
По его словам, многие иностранные гости смогли оценить усилия российских властей в обеспечении социально-экономического развития полуострова, защиты прав проживающих на нем народов и упрочнение межконфессионального мира.
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За первые восемь часов по мосту проехали более 700 грузовиков.
Первые фуры привезли в Крым молоко, мясо и стройматериалы.
По встречному направлению двигались машины с продукцией крымских винодельческих предприятий.
Водители назвали открытие грузового движения по мосту праздником.
"В прошлом рейсе потерял на переправе 12 часов, а сейчас по мосту добрался до материка всего за полчаса. Даже не верится, что такое вообще возможно. Мы очень ждали этот мост", — рассказал один из водителей.
Водитель другого грузовика заметил, что, наверное, в первый раз едет через Керченский пролив без простоев, нервов и оглядки на погоду.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.
Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.
Автомобильную часть моста открыли в мае.
Движение по железнодорожной части моста должно начаться в декабре 2019 года.
Грузовые машины на Керченском мосту.