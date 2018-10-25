Посол Италии назвал визит Конте в Россию успехом

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018

ВЕРОНА, 25 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано назвал огромным успехом поездку итальянского премьер-министра Джузеппе Конте в Россию, сообщив, что в ходе визита было заключено 13 торговых соглашений на почти 2 миллиарда евро.

"Это огромный успех, поездка укрепила и так тесные отношения дружбы между Россией и Италией. Экономическое сотрудничество сделало новый качественный скачок. Было заключено 13 торговых соглашений на сумму почти 2 миллиарда евро", — сказал он РИА Новости на полях Веронского экономического форума.

Премьер-министр Италии во вторник приехал в Москву с первым официальным визитом. В среду он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, а также встретился с представителями итальянского бизнеса.