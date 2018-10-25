Экс-глава Забайкалья находится в регионе, сообщил источник

КРАСНОЯРСК, 25 окт — РИА Новости. Бывшая глава Забайкалья Наталья Жданова, вместо которой врио региона назначен Александр Осипов, в настоящее время находится в регионе, сообщил РИА Новости источник в правительстве края.

В среду поздно вечером в Кремле Путин провел рабочую встречу с Осиповым и сообщил о своём решении назначить его врио губернатора Забайкальского края. Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, Путин принял отставку главы Забайкалья Ждановой по собственному желанию и назначил Осипова.

"Когда Осипов прибудет в край, пока неизвестно, все выясняем. Наталья Николаевна, по моим данным, сейчас находится в регионе", — сказал собеседник агентства.

Жданова подала в отставку 11 октября. Она брала отпуск, который продлевала до 28 октября. Исполнение ее обязанностей было возложено на первого зампредседателя краевого правительства Александра Кулакова.

Жданова руководила регионом с февраля 2016 года, на этом посту она сменила подавшего в отставку Константина Ильковского.

Осипов — член совета директоров ПАО "РусГидро", бывший первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока.