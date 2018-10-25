Путин отметил динамичное развитие отношений России и Таджикистана

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей VI Межпарламентского форума "Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества" и отметил динамичное развитие отношений РФ и Таджикистана, сообщается на сайте Кремля.

"Российско-таджикистанские отношения динамично развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. Важной составляющей этих отношений является взаимодействие, налаженное между административно-территориальными образованиями наших государств", — говорится в приветствии.

Путин отметил, что в повестке форума значатся актуальные вопросы, касающиеся расширения межрегиональных связей во многих областях. По его словам, особую значимость в последнее время приобретает проблематика контактов в гуманитарной сфере, что во многом обусловлено растущим интересом таджикистанских граждан к получению образования на русском языке.

Президент уточнил, что в рамках соответствующего межрегионального проекта всё больше преподавателей из различных областей и городов РФ направляется на работу в учебные заведения Таджикистана.

Он также выразил уверенность в том, что парламентарии обеих стран проведут конструктивные, обстоятельные дискуссии по проблематике межрегионального сотрудничества, наметят новые, перспективные формы совместной работы.