Дума Владивостока вернется к рассмотрению вопроса о выборах мэра 29 ноября

Вид с сопки Орлиное гнездо на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото

Вид с сопки Орлиное гнездо на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Депутаты Владивостока к 29 ноября подготовят поправки к проекту о выборах мэра, сообщила журналистам председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока Роза Чемерис.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Приморья Олег Кожемяко внес в законодательное собрание края законопроект, разрешающий вернуть прямые выборы в муниципалитетах и городах региона. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко с 12 октября ушел в отставку по собственному желанию. Он отметил, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". Дума Владивостока 16 октября должна была рассмотреть вопрос назначения конкурсной процедуры выбора мэра, но не смогла это сделать, так как коммунисты покинули зал.

В четверг в повестке очередного заседания думы стоял вопрос "О начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока". Чемерис предложила исключить вопрос их повестки, ее поддержали большинством.

"Это продиктовано текущей политической ситуацией. Идя навстречу и пожеланиям людей и главы региона мы решили, что будет более целесообразно более тщательно рассмотреть этот проект. Скорее всего, это проект будет рассмотрен на очередном заседании думы 29 ноября. Нашим комитетом будет выработан новый проект, по которому будут выработаны новые условия отбора кандидатов, приведения нового процесса", — сказала Чемерис.

Ранее сообщалось, что в ноябре депутаты Заксобрания Приморья рассмотрят вопрос о возвращении прямых выборов глав городов и районов края.

По словам Чемерис, если краевые депутаты примут проект о возвращении возможности городским округам и районам выбирать глав на прямых выборах, депутаты города "готовы поддержать эту инициативу, рассмотреть ее в думе".

"Главная соль ситуации, чтобы выборы мэра стали опять открытыми, всенародными – это верная инициатива, мы ее поддержали", — добавила депутат.