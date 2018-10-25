Дума Владивостока вернется к рассмотрению вопроса о выборах мэра 29 ноября

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Депутаты Владивостока к 29 ноября подготовят поправки к проекту о выборах мэра, сообщила журналистам председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока Роза Чемерис.
В четверг в повестке очередного заседания думы стоял вопрос "О начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока". Чемерис предложила исключить вопрос их повестки, ее поддержали большинством.
"Это продиктовано текущей политической ситуацией. Идя навстречу и пожеланиям людей и главы региона мы решили, что будет более целесообразно более тщательно рассмотреть этот проект. Скорее всего, это проект будет рассмотрен на очередном заседании думы 29 ноября. Нашим комитетом будет выработан новый проект, по которому будут выработаны новые условия отбора кандидатов, приведения нового процесса", — сказала Чемерис.
По словам Чемерис, если краевые депутаты примут проект о возвращении возможности городским округам и районам выбирать глав на прямых выборах, депутаты города "готовы поддержать эту инициативу, рассмотреть ее в думе".
"Главная соль ситуации, чтобы выборы мэра стали опять открытыми, всенародными – это верная инициатива, мы ее поддержали", — добавила депутат.