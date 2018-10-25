Во Владивостоке не приняли решение о формировании комиссии по выбору мэра

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Депутаты Владивостока вновь не приняли решение о начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы города, сообщает с заседания думы корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Приморья Олег Кожемяко внес в законодательное собрание края законопроект, разрешающий вернуть прямые выборы в муниципалитетах и городах региона. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко с 12 октября ушел в отставку по собственному желанию. Он отметил, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". Дума Владивостока 16 октября должна была рассмотреть вопрос назначения конкурсной процедуры выбора мэра, но не смогла это сделать, так как коммунисты покинули зал.

В четверг в повестке очередного заседания думы стоял вопрос "О начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока". Присутствовали 28 депутатов.

"Я предлагаю исключить из существующей повестки вопрос второй "О проекте решения Думы города Владивостока "О начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока", — сказала председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока Роза Чемерис. На голосовании ее поддержало большинство депутатов.

По действующему законодательству, выбрать нового мэра депутаты должны до конца года. Дума Владивостока сформирует конкурсную комиссию из восьми человек, в которую войдут на паритетных началах четыре назначенных ею члена и четыре — от главы Приморского края. По результатам конкурса комиссия представит на рассмотрение думы Владивостока не менее двух кандидатов.