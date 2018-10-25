Путин призвал кабмин "не засыпать на ходу" при выполнении нацпроектов‍

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Владимир Путин попросил чиновников быть готовыми к напряженной работе в ходе выполнения национальных проектов и "ни в коем случае" "не засыпать на ходу".

По словам президента, нацпроекты должны объединять граждан, это необходимо "на поворотном рубежном этапе истории" России.

"Мы не можем действовать и работать как обычно. Мы должны осознать, где мы находимся и перед решением этих задач мы стоим", — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что нужно осуществить намеченные планы.

Вклад госкомпаний

Путин поручил руководству компаний с государственным участием подготовить предложения по вкладу в реализацию прорывных нацпроектов. В их числе он упомянул ВЭБ, "Газпром", "Ростех", "Ростелеком", "Роснефть", "Росатом".

По словам Путина, от компаний требуются проработанные предложения по "финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва".

Опираться на собственную базу

По словам Путина, при реализации национальных проектов нужно опираться на собственные технологическую и производственную базы, при решении задач развития нужно "привлекать технологии, специалистов, выстраивать кооперационные цепочки — словом, использовать все лучшее, что есть в мире".

Соответствующие технологии и оборудование необходимо создавать в России и везде, где возможно, обеспечивать высокий уровень локализации, подчеркнул Путин, уточнив, что нужно быть частью мировой системы и заставить российские финансы "работать на страну, внутри страны".

По его словам, с этой целью нужно создавать заделы, имеющиеся в ОПК, увеличить выпуск продукции гражданского назначения на его предприятиях.