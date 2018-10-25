Путин призвал кабмин "не засыпать на ходу" при выполнении нацпроектов‍

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Владимир Путин попросил чиновников быть готовыми к напряженной работе в ходе выполнения национальных проектов и "ни в коем случае" "не засыпать на ходу".
"Мы не можем действовать и работать как обычно. Мы должны осознать, где мы находимся и перед решением этих задач мы стоим", — подчеркнул он.
Глава государства отметил, что нужно осуществить намеченные планы.
Вклад госкомпаний
Путин поручил руководству компаний с государственным участием подготовить предложения по вкладу в реализацию прорывных нацпроектов. В их числе он упомянул ВЭБ, "Газпром", "Ростех", "Ростелеком", "Роснефть", "Росатом".
По словам Путина, от компаний требуются проработанные предложения по "финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва".
Опираться на собственную базу
Соответствующие технологии и оборудование необходимо создавать в России и везде, где возможно, обеспечивать высокий уровень локализации, подчеркнул Путин, уточнив, что нужно быть частью мировой системы и заставить российские финансы "работать на страну, внутри страны".
По его словам, с этой целью нужно создавать заделы, имеющиеся в ОПК, увеличить выпуск продукции гражданского назначения на его предприятиях.