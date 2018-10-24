Путин поручил внести предложения по реализации прорывных нацпроектов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил руководству компаний с государственным участием внести предложения по их вкладу в реализацию прорывных национальных проектов.

"Естественно, безусловным и обязательным является активное участие в проектах госкомпаний. Именно для таких целей они и создавались в конечном итоге. В этой связи все мы ждем от руководителей ВЭБа, "Газпрома", "Ростеха", "Ростелекома", "Роснефти", "Росатома", других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва", — заявил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"И, конечно, считаю важнейшим партнером государства, общества в реализации планов развития", — добавил он.