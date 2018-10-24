Рябков оценил перспективы экономических отношений России и США

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Перспективы развития экономических отношений между РФ и США лучше, чем кажутся, даже при сохраняющемся политическом настрое Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Санкции мешают, но жизнь берет свое, американская делегация уже второй год подряд самая многочисленная на Петербургском международном экономическом форуме. Мы видим, к сожалению, политический дирижизм в США, когда экономические интересы бизнеса приносятся, по сути дела, в жертву политическим установкам — это тревожная тенденция, потому что еще 5-10 лет назад мы не могли себе представить, что США до такой степени будут рисковать своими же фундаментальными принципами… Но это отдельная тема. Я думаю, что в экономике перспективы лучше, чем кажется", — добавил замглавы МИД РФ.