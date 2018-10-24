Рябков оценил перспективы экономических отношений России и США

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Перспективы развития экономических отношений между РФ и США лучше, чем кажутся, даже при сохраняющемся политическом настрое Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Хочу подтвердить сохраняющийся интерес бизнес-кругов в обеих странах к расширению сотрудничества и по крайней мере продолжению углубленного взаимодействия… Включая и стартапы, и авиаотрасль, и фармацевтику. Санкции мешают, но жизнь берет свое, американская делегация уже второй год подряд самая многочисленная на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум — ред.)… Я думаю, что в экономике перспективы лучше, чем кажется", — заявил Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Санкции мешают, но жизнь берет свое, американская делегация уже второй год подряд самая многочисленная на Петербургском международном экономическом форуме. Мы видим, к сожалению, политический дирижизм в США, когда экономические интересы бизнеса приносятся, по сути дела, в жертву политическим установкам — это тревожная тенденция, потому что еще 5-10 лет назад мы не могли себе представить, что США до такой степени будут рисковать своими же фундаментальными принципами… Но это отдельная тема. Я думаю, что в экономике перспективы лучше, чем кажется", — добавил замглавы МИД РФ.