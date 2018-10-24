Путин поручил детализировать национальные проекты для регионов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству детализировать национальные проекты для регионов — каждый субъект РФ должен видеть свое место в программах развития и четко понимать содержательные задачи.

"Прошу правительство с учетом предложений субъектов Федерации детализировать национальные проекты, в них должно быть предельно конкретное измерение — именно региональное измерение. Каждый субъект Федерации должен видеть свое место в программах развития, четко понимать свои содержательные задачи", — заявил Путин в среду на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Регион должен иметь представление о том, "какие ресурсы ему необходимо привлечь, как выстроить управленческие механизмы и свою бюджетную политику, на какую федеральную поддержку можно было бы опереться", добавил он.